В России похвастались банкнотой к Чемпионату мира по футболу

В России похвастались памятной банкнотой, которую выпустили специально к Чемпионату мира по футболу, который впервые состоится в РФ.

Об этом сообщает издание "РИА Новости". 100-рублевая банкнота является пластиковой. Ее тираж – 20 миллионов штук. Читайте также: К ЧМ-2018 в России продают неоднозначные сувениры Российская 100-рублевая банкнота к ЧМ по футболу Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.