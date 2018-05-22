У Росії похизувалися банкнотою до Чемпіонату світу з футболу

У Росії похизувалися пам'ятною банкнотою, яку випустили спеціально до Чемпіонату світу з футболу, який вперше відбудеться у РФ.

Про це повідомляє видання "РІА Новини". 100-рублева банкнота є пластиковою. ЇЇ тираж – 20 мільйонів штук. Читайте також: До ЧС-2018 у Росії продають неоднозначні сувеніри

Російська 100-рублева банкнота до ЧС з футболу Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

