У Росії похизувалися банкнотою до Чемпіонату світу з футболу
У Росії похизувалися пам'ятною банкнотою, яку випустили спеціально до Чемпіонату світу з футболу, який вперше відбудеться у РФ.
Про це повідомляє видання "РІА Новини".
100-рублева банкнота є пластиковою. ЇЇ тираж – 20 мільйонів штук.
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Російська 100-рублева банкнота до ЧС з футболу
Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.
Джерело: 24 Канал
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