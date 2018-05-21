До ЧС-2018 у Росії продають неоднозначні сувеніри
Напередодні старту Чемпіонату світу з футболу, що у червні розпочнеться в Росії, у федерації продають чимало сувенірної продукції на футбольну тематику.
В мережі з'явились фото матрьошок у вигляді футболістів та арбітрів.
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Саме матрьошки-арбітри неабияк здивували інтернет-юзерів.
Соцмережами розлетілись фото, які яких сувенірні ляльки виглядають доволі неоднозначно.
Для порівняння наводять фото матрьошки із зображенням Путіна у схожому образі "арбітра".
Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.