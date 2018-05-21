К ЧМ-2018 в России продают неоднозначные сувениры

Накануне старта Чемпионата мира по футболу, который в июне начнется в России, в федерации продают немало сувенирной продукции на футбольную тематику.

В сети появились фото матрешек в виде футболистов и арбитров.

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Именно матрешки-арбитры изрядно удивили интернет-пользователей.

По сети разлетелись фото, на которые сувенирные куклы выглядят довольно неоднозначно.

Для сравнения приводят фото матрешки с изображением Путина в похожем образе "арбитра".

В Кремле представили официальную матрешку-символ #ЧМ2018. И да, это не свисток pic.twitter.com/52zVMiuGp3 — Фосфорная Горловка (@natohawks) 20 травня 2018 р.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.