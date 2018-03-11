В России похвастались успешный испытанием гиперзвуковой ракеты, которой угрожал Путин: видео

В министерстве обороны России заявили, что они совершили успешный практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал", которая способна уничтожить наземные и морские цели.

Соответствующая информация с видео обнародована минобороны страны-агрессора.

"Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", – уверяют российские военные.

Читайте также: Волкер дал свою оценку хвастовству Путина новым оружием

В российском минобороны утверждают, что "Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире. ".

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.