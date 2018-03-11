У Росії похвалилися успішний випробуванням гіперзвукової ракети, якою погрожував Путін: відео
У міністерстві оборони Росії заявили, що вони здійснили успішний практичний навчально-бойовий пуск гіперзвукової ракети комплексу "Кинджал", яка здатна знищити наземні та морські цілі.
Відповідна інформація з відео оприлюднена міноборони країни-агресора.
"Пуск пройшов штатно, гіперзвукова ракета вразила задану ціль на полігоні. В ході пуску гіперзвукової ракети були підтверджені тактико-технічні характеристики і часові показники високоточного авіаційного ракетного комплексу "Кинджал", – запевняють російські військові.
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У російському міноборони переконують, що "завдяки високим льотно-технічними характеристиками літака МіГ-31 та гіперзвуковій аеробалістичній ракеті з малою радіолокаційною помітністю і високою маневреністю, комплекс "Кинджал" не має аналогів в світі".
Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.
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