Волкер дав свою оцінку вихвалянням Путіна новою зброєю

Спецпредставник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер вважає вихваляння президентом Росії Володимиром Путіним ядерною наступальною зброєю виключно кампанією, пов'язаною з виборами, що наближаються.

Про це Волкер розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Я вбачаю це (звернення Путіна, під час якого він показав розробки стратегічного ракетного озброєння) переважно в контексті переобрання Путіна. Це є кампанія-презентація", – висловив переконання представник Держдепу США.

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"Ми маємо достатньо багато конкретних питань у відносинах із Росією, які викликають занепокоєння. Це і Сирія, і Північна Корея, і Україна, включаючи Крим. Також можна згадати інші двосторонні військові і дипломатичні проблеми з Росією", – додав Волкер.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва зуміла відповісти на "ракетний виклик" США і створити ефективні протиракетні системи.