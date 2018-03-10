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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Волкер дал свою оценку хвастовству Путина новым оружием

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Курт Волкер
Курт Волкер / Фото из свободных сетей

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает хвастовство президентом России Владимиром Путиным ядерным наступательным оружием исключительно кампанией, связанной с приближающимися выборами.

Об этом Волкер рассказал в интервью "Укринформу".

"Я вижу это (обращение Путина, во время которого он показал разработки стратегического ракетного вооружения) преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация", — убежден представитель Госдепа США.

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"Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают беспокойство. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", — добавил Волкер.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва сумела ответить на "ракетный вызов" США и создать эффективные противоракетные системы.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Оружие Новости США Ядерная безопасность Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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