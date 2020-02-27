В России полицейские убили мужчину электрошокером: пытались разбудить

В российском Иркутске правоохранители убили мужчину, который уснул в такси. Водитель авто пытался самостоятельно разбудить мужчину, однако, когда у него не получилось это сделать, обратился к полицейским.

Те особо не церемонились: решили ударить спящего мужчину электрошокером. Так они случайно убили его, передает телеграм-канал Baza.

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Погибшему Дмитрию Харченко было всего 24 года. Об убийстве сына рассказала его мать Маргарита.

Дима заснул в такси по дороге домой, а таксист не смог его добудиться. Тогда водитель подъехал к полицейским и попросил помочь ему разбудить его. Сотрудники МВД Анхеев и Любимов не смогли придумать ничего лучшего, как ударить Дмитрия электрошокером,

– рассказала женщина.

По ее словам, у спящего Дмитрия началась острая сердечная недостаточность. От этого он умер.

Известно, что оба полицейские уже уволены с работы, задержаны и арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО.

Погибший Дмитрий Харченко/ фото "Радио Свобода"

Интересно! Инцидент произошел еще 15 февраля. Однако огласку дело получило лишь сейчас: на него обратил внимание местный депутат Александр Квасов. По его словам, погибший уснул в такси между 3 и 4 часами утра. "Затейливым" правоохранителям грозит до 10 лет за решеткой.