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      В России полицейские убили мужчину электрошокером: пытались разбудить

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      Погибший Дмитрий Харченко / фото телеграм-канал Baza

      В российском Иркутске правоохранители убили мужчину, который уснул в такси. Водитель авто пытался самостоятельно разбудить мужчину, однако, когда у него не получилось это сделать, обратился к полицейским.

      Те особо не церемонились: решили ударить спящего мужчину электрошокером. Так они случайно убили его, передает телеграм-канал Baza.

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      Погибшему Дмитрию Харченко было всего 24 года. Об убийстве сына рассказала его мать Маргарита.

      Дима заснул в такси по дороге домой, а таксист не смог его добудиться. Тогда водитель подъехал к полицейским и попросил помочь ему разбудить его. Сотрудники МВД Анхеев и Любимов не смогли придумать ничего лучшего, как ударить Дмитрия электрошокером,
      – рассказала женщина.

      По ее словам, у спящего Дмитрия началась острая сердечная недостаточность. От этого он умер.

      Известно, что оба полицейские уже уволены с работы, задержаны и арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО.

      Погибший Дмитрий Харченко/ фото "Радио Свобода"

      Интересно! Инцидент произошел еще 15 февраля. Однако огласку дело получило лишь сейчас: на него обратил внимание местный депутат Александр Квасов. По его словам, погибший уснул в такси между 3 и 4 часами утра. "Затейливым" правоохранителям грозит до 10 лет за решеткой.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Криминальные новости Полиция Жертвы
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