У Росії поліцейські вбили чоловіка електрошокером: намагалися розбудити

У російському Іркутську правоохоронці вбили чоловіка, який заснув у таксі. Водій авто намагався самостійно розбудити чоловіка, проте, коли в нього не вийшло це зробити, звернувся до поліцейських.

Ті особливо не церемонилися: вирішили вдарити сплячого чоловіка електрошокером. Так вони випадково вбили його, передає телеграм-канал Baza.

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Загиблому Дмитру Харченку було всього 24 роки. Про вбивство сина розповіла його мати Маргарита.

Діма заснув у таксі по дорозі додому, а таксист не зміг його добудитися. Тоді водій під'їхав до поліцейських і попросив допомогти йому розбудити його. Співробітники МВС Анхеєв і Любимов не змогли придумати нічого кращого, як вдарити Дмитра електрошокером,

– розповіла жінка.

За її словами, у сплячого Дмитра розпочалась гостра серцева недостатність. Від цього він помер.

Відомо, що обидва поліцейські вже звільнені з роботи, затримані та арештовані. Зараз вони перебувають у СІЗО.



Загиблий Дмитро Харченко/ фото "Радіо Свобода"

Цікаво! Інцидент трапився ще 15 лютого. Однак розголосу справа набула лише зараз: на неї звернув увагу місцевий депутат Олександр Квасов. За його словами, загиблий заснув у таксі між 3 і 4 годинами ранку. "Вигадливим" правоохоронцям загрожує до 10 років за ґратами.