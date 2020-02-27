15:13
27 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 лютого
      Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
      Вєсті.UA
      19:07, 26 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      У Росії поліцейські вбили чоловіка електрошокером: намагалися розбудити

      - Читать новость на русском
      Загиблий Дмитро Харченко / фото телеграм-канал Baza

      У російському Іркутську правоохоронці вбили чоловіка, який заснув у таксі. Водій авто намагався самостійно розбудити чоловіка, проте, коли в нього не вийшло це зробити, звернувся до поліцейських.

      Ті особливо не церемонилися: вирішили вдарити сплячого чоловіка електрошокером. Так вони випадково вбили його, передає телеграм-канал Baza.

      Дивіться також: Жити в Росії: до пари на весілля прийшов ФСБшник, тепер подружжя судять за держзраду

      Загиблому Дмитру Харченку було всього 24 роки. Про вбивство сина розповіла його мати Маргарита.

      Діма заснув у таксі по дорозі додому, а таксист не зміг його добудитися. Тоді водій під'їхав до поліцейських і попросив допомогти йому розбудити його. Співробітники МВС Анхеєв і Любимов не змогли придумати нічого кращого, як вдарити Дмитра електрошокером,
      – розповіла жінка.

      За її словами, у сплячого Дмитра розпочалась гостра серцева недостатність. Від цього він помер.

      Відомо, що обидва поліцейські вже звільнені з роботи, затримані та арештовані. Зараз вони перебувають у СІЗО.


      Загиблий Дмитро Харченко/ фото "Радіо Свобода"

      Цікаво! Інцидент трапився ще 15 лютого. Однак розголосу справа набула лише зараз: на неї звернув увагу місцевий депутат Олександр Квасов. За його словами, загиблий заснув у таксі між 3 і 4 годинами ранку. "Вигадливим" правоохоронцям загрожує до 10 років за ґратами.

      Пориви вітру і дощі: в Україні оголосили штормове попередження
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Поліція Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ
      Сергій Фурса
      сьогодні , 14:04 Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича
      Антон Голобородько
      сьогодні , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 12:40 Тігіпко якщо стане прем'єром, то не останнім, – інтерв'ю з керівником групи "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук