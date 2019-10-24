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      В России положительно оценили перспективы газовых переговоров с Украиной

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      В России заявили, что переговоры с Украиной о транзите газа продемонстрировали возможность для продвижения
      В России заявили, что переговоры с Украиной о транзите газа продемонстрировали возможность для продвижения / avesta-news.kz

      На этой неделе состоялись трехсторонние экспертные обсуждения по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом. По их результатам постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что они продемонстрировали возможность для продвижения вперед.

      В то же время он подчеркнул, что уже в ближайшее время будет понятно, насколько оптимистичны эти возможности, сообщает российский МИД со ссылкой на слова посла.

      Важно: Гончарук допустил отключение отопления в некоторых городах в случае прекращения Россией транзита газа

      Могу сказать, что предыдущая встреча, которая состоялась в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед точно есть. Насколько они материализуются – увидим в следующий понедельник,
      – подчеркнул Чижов.

      Краткие итоги первого этапа газовых переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • Конструктив подчеркнул и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита.
      • Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.
      • Кабинет Министров также рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?
      Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.

      Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

      До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ГТС Газовый конфликт Газ Новости России
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