В России положительно оценили перспективы газовых переговоров с Украиной

На этой неделе состоялись трехсторонние экспертные обсуждения по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом. По их результатам постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что они продемонстрировали возможность для продвижения вперед.

В то же время он подчеркнул, что уже в ближайшее время будет понятно, насколько оптимистичны эти возможности, сообщает российский МИД со ссылкой на слова посла.

Важно: Гончарук допустил отключение отопления в некоторых городах в случае прекращения Россией транзита газа

Могу сказать, что предыдущая встреча, которая состоялась в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед точно есть. Насколько они материализуются – увидим в следующий понедельник,

– подчеркнул Чижов.

Краткие итоги первого этапа газовых переговоров:

Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.

Конструктив подчеркнул и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.

Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита.

Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет Министров также рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.