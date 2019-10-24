У Росії позитивно оцінили перспективи газових переговорів з Україною

Цього тижня відбулися трьохсторонні експертні обговорення щодо транзиту газу між Україною, Росією та Європейським Союзом. За їх результатами постійний представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що вони продемонстрували можливість для просування вперед.

Водночас він підкреслив, що вже найближчим часом буде зрозуміло, наскільки оптимістичними є ці можливості, повідомляє російське МЗС з посиланням на слова посла.

Важливо: Гончарук допустив відключення опалення у деяких містах у разі припинення Росією транзиту газу

Можу сказати, що попередня зустріч, яка відбулася минулого понеділок у Брюсселі, показала, що можливості для просування вперед точно є. Наскільки вони матеріалізуються – побачимо наступного понеділка,

– підкреслив Чижов.

Короткі підсумки першого етапу газових переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.

Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Кабінет Міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.