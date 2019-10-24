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      У Росії позитивно оцінили перспективи газових переговорів з Україною

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      У Росії заявили, що переговори з Україною про транзит газу продемонстрували можливість для просування
      У Росії заявили, що переговори з Україною про транзит газу продемонстрували можливість для просування / avesta-news.kz

      Цього тижня відбулися трьохсторонні експертні обговорення щодо транзиту газу між Україною, Росією та Європейським Союзом. За їх результатами постійний представник Росії у Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що вони продемонстрували можливість для просування вперед.

      Водночас він підкреслив, що вже найближчим часом буде зрозуміло, наскільки оптимістичними є ці можливості, повідомляє російське МЗС з посиланням на слова посла.

      Важливо: Гончарук допустив відключення опалення у деяких містах у разі припинення Росією транзиту газу

      Можу сказати, що попередня зустріч, яка відбулася минулого понеділок у Брюсселі, показала, що можливості для просування вперед точно є. Наскільки вони матеріалізуються – побачимо наступного понеділка,
      – підкреслив Чижов.

      Короткі підсумки першого етапу газових переговорів:

      • Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.
      • На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
      • Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
      • Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.
      • Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
      • Кабінет Міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

      Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

      До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газ Газовий конфлікт ГТС
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