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В России предлагают устанавливать чипы на гастарбайтеров

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В России предлагают устанавливать чипы на трудовых мигрантов
В России предлагают устанавливать чипы на трудовых мигрантов / Фото из открытых источников

Депутат Госдумы России от Свердловской области Максим Иванов предложил "чиповать трудовых мигрантов".

Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, сообщает Meduza.

Российский депутат объяснил, что инициирует введение обязательной практики ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию об иммигранте. Таким образом Иванов рассчитывает "повысить эффективность контроля в этой сфере".

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В комментариях в Facebook на депутата обрушился шквал критики, однако в ответ на нее Иванов отметил, что хочет заменить бумажные документы на электронные носители, чтобы создать больший комфорт для мигрантов.

Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чиповать – это браслет на руке, с электронной "таблеточкой", как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашен. Группа крови, заболевания и т. п.,
– пояснил российский депутат.

"Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь. Не дай Бог потеряют – спецприемник. По моему мнению, будет гораздо лучше. И контроль со стороны ФМС и мигрантам комфортнее", – выразил уверенность Иванов.

Теги: Новости политики Новости России
Источник: 24 Канал
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