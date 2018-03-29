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У Росії пропонують встановлювати чіпи на заробітчан

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У Росії пропонують встановлювати чіпи на трудових мігрантів
У Росії пропонують встановлювати чіпи на трудових мігрантів / Фото з вільних мереж

Депутат Держдуми Росії від Свердловської області Максим Іванов запропонував "чіпувати трудових мігрантів".

Про це він заявив на засіданні комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства, повідомляє Meduza.

Російський депутат пояснив, що ініціює введення обов'язкової практики носіння браслета з чіпом, який міститиме всю необхідну інформацію про мігранта. Таким чином Іванов розраховує "підвищити ефективність контролю в цій сфері".

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В коментарях у Facebook на депутата ринув шквал критики, проте у відповідь на неї Іванов зауважив, що хоче замінити паперові документи на електронні носії, щоб створити більший комфорт для мігрантів.

Хлопці, заспокойтеся. 21 століття на дворі. Чіпувати – це браслет на руці, з електронною "таблеточкою", як у фітнесі, наприклад. Там вся інформація. Хто, коли заїхав, ким запрошений. Група крові, захворювання і т. п.,
– пояснив російський депутат.

"Зараз їм потрібно купу документів при собі мати. Не дай Боже втратять – спецприймальник. На мою думку, буде набагато краще. І контроль зі сторони ФМС і мігрантам комфортніше", – висловив переконання Іванов.

Теги: Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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