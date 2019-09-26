В России при посадке загорелся самолет, есть пострадавшие: видео

В российском Барнауле пилотам пришлось сажать пассажирский самолет с горящим шасси. Пострадали почти более полусотни пассажиров.

По информации "РИА Новости", стойка шасси загорелась, когда самолет коснулся взлетной полосы. Экипаж начал экстренно тормозить, самолет остановился уже в конце взлетно-посадочной полосы.

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После этого началась эвакуация. Людей спускали с самолета по надувным трапам. По предварительным данным, в результате пострадали минимум 56 человек.

Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk — Пятый канал Новости (@5tv) September 25, 2019

Известно, что воздушное судно направлялось в Барнаул из Вьетнама. Всего на борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа.

В России загорелся самолет во время посадки: смотрите видео