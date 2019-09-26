12:04
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      У Росії під час посадки загорівся літак, є постраждалі: відео

      601 Читать новость на русском
      У Росії під час посадки загорівся літак
      У Росії під час посадки загорівся літак / Скріншот з відео

      В російському Барнаулі пілотам довелося садити пасажирський літак із палаючим шасі. Постраждали понад півсотні пасажирів.

      За інформацією "РИА Новости", Стійка шасі загорілася, коли вже літак торкнувся злітної смуги. Екіпаж почав екстрено гальмувати, літак зупинився вже вкінці злітно-посадкової смуги.

      До слова: У Норвегії горить російський траулер: є постраждалі та загроза вибуху аміаку

      Після цього розпочалась евакуація. Людей спускали із літака по надувних трапах. За попередніми даними, в результаті постраждали мінімум 56 осіб.

      Відомо, що повітряне судно прямувало до Барнаула із В'єтнаму. Загалом на борту перебували 361 пасажир і 10 членів екіпажу.

      У Росії загорівся літак під час посадки: дивіться відео

       

      blog_ava
      Королева Йорданії виступила на саміті в Нью-Йорку: що одягнула знаменита модниця
      сьогодні
      2901
      Теги: Новини України Новини Росії авіація Пожежа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      сьогодні , 10:00 Супрун розповіла про необхідність соціалізації ветеранів для України та українців
      Блог Соцмережі 180
      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      сьогодні , 09:10 Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      Інна Жолобович 1807
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні , 09:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      Світлана Попова 4905
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сьогодні , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 501
      Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      25 вересня , 21:01 Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      Євгенія Мазур 2268
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук