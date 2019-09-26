У Росії під час посадки загорівся літак, є постраждалі: відео

В російському Барнаулі пілотам довелося садити пасажирський літак із палаючим шасі. Постраждали понад півсотні пасажирів.

За інформацією "РИА Новости", Стійка шасі загорілася, коли вже літак торкнувся злітної смуги. Екіпаж почав екстрено гальмувати, літак зупинився вже вкінці злітно-посадкової смуги.

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Після цього розпочалась евакуація. Людей спускали із літака по надувних трапах. За попередніми даними, в результаті постраждали мінімум 56 осіб.

Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk — Пятый канал Новости (@5tv) September 25, 2019

Відомо, що повітряне судно прямувало до Барнаула із В'єтнаму. Загалом на борту перебували 361 пасажир і 10 членів екіпажу.

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