В России придумали, что предложат Японии в обмен на Курилы

В МИД России заявили, что возобновят переговоры с Японией о подтверждении российского суверенитета над Курильскими островами. А в обмен Москва предлагает Японии дипломатические отношения.

Так, глава российского ведомства заявляет, что там ждут от России признания "итогов Второй мировой войны", пишет ТАСС.

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Лавров говорит, что без этого в дальнейшей коммуникации между странами – никак.

Мы хотели бы, чтобы наши японские соседи четко подтвердили очевидное, а именно – итоги Второй мировой войны, включая полное признание и уважение суверенитета Российской Федерации, в том числе над упомянутыми (Курильскими – 24 канал) островами. Без этого мы не сможем организовать разговор,

– сказал он.

В чем суть конфликта Японии и России?



Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильской района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.

Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть



В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.



14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде бы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 г., по которому Москва будто соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.



Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва готова подписать соглашение, которое основывается на Советско-Японской декларации 1956 года. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утверждает, что просматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если федерация передаст Токио два из четырех спорных Курильских островов.



В последнее время руководство Японии и России активизировало переговоры относительно заключения мирного соглашения, а СМИ неоднократно сообщали, что стороны обсуждают и проблему территориального спора.