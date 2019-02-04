14:57
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      У Росії вигадали, що запропонують Японії в обмін на Курили

      2474 Читать новость на русском
      Росія пропонує Японії дипломатичні стосунки після визнання влади РФ над Курилами
      Росія пропонує Японії дипломатичні стосунки після визнання влади РФ над Курилами / Фото з відкритих джерел

      У МЗС Росії заявили, що відновлять переговори із Японією щодо підтвердження російського суверенітету над Курильськими островами. А в обмін Москва пропонує Японії дипломатичні стосунки.

      Так, очільник російського відомства заявляє, що там чекають від Росії визнання "підсумків Другої світової війни", пише ТАСС.

      Читайте також: "Курили наші!": чому Росія так боїться втратити Курильські острови

      Лавров каже, що без цього у подальшій комунікації між країнами – ніяк.

      Ми хотіли б, щоб наші японські сусіди чітко підтвердили очевидне, а саме — підсумки Другої світової війни, включно з повним визнанням і повагою суверенітету Російської Федерації, в тому числі над згаданими (Курильськими – 24 канал) островами. Без цього ми не зможемо організувати розмову,
      – сказав він.

      У чому суть конфлікту Японії та Росії?

      Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.Курильські островиЧотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

      Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва готова підписати угоду, яка ґрунтується на Радянсько-Японській декларації 1956 року. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе стверджує, що переглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо федерація передасть Токіо два з чотирьох спірних Курильських островів.

      Останнім часом керівництво Японії та Росії активізувало переговори щодо укладення мирної угоди, а ЗМІ неодноразово повідомляли, що сторони обговорюють і проблему територіального спору.

      Теги: Новини Росії Новини політики Сергій Лавров Японія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
      сьогодні , 14:00 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
      Олександр Бевза 644
      Як Росія впливатиме на вибори в Україні та як протидіяти цьому впливу
      сьогодні , 13:30 Як Росія впливатиме на вибори в Україні та як протидіяти цьому впливу
      346
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      767
      Круто: Маска вразила витівка українських журналістів
      сьогодні , 13:11 Круто: Маска вразила витівка українських журналістів
      1670
      Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: відомо причину
      сьогодні , 13:00 Одіозні судді Януковича вимагають багатомільйонні компенсації: відомо причину
      Єгор Соболєв 515
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук