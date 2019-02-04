У Росії вигадали, що запропонують Японії в обмін на Курили

У МЗС Росії заявили, що відновлять переговори із Японією щодо підтвердження російського суверенітету над Курильськими островами. А в обмін Москва пропонує Японії дипломатичні стосунки.

Так, очільник російського відомства заявляє, що там чекають від Росії визнання "підсумків Другої світової війни", пише ТАСС.

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Лавров каже, що без цього у подальшій комунікації між країнами – ніяк.

Ми хотіли б, щоб наші японські сусіди чітко підтвердили очевидне, а саме — підсумки Другої світової війни, включно з повним визнанням і повагою суверенітету Російської Федерації, в тому числі над згаданими (Курильськими – 24 канал) островами. Без цього ми не зможемо організувати розмову,

– сказав він.

У чому суть конфлікту Японії та Росії?



Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми. Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.



Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва готова підписати угоду, яка ґрунтується на Радянсько-Японській декларації 1956 року. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе стверджує, що переглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо федерація передасть Токіо два з чотирьох спірних Курильських островів.



Останнім часом керівництво Японії та Росії активізувало переговори щодо укладення мирної угоди, а ЗМІ неодноразово повідомляли, що сторони обговорюють і проблему територіального спору.