В России произошел эффектный курьез с местным голосовым помощником
Создан "Яндексом" виртуальный голосовой помощник "Алиса" дал неожиданный ответ на вопрос о президенте России Владимире Путине.
Об этом пишут "Крым.Реалии".
На вопрос "Почему Путин врет?" "Алиса" ответила, что "он по-другому не может, привычка", и вообще, что он "стал президентом случайно".
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Сейчас голосовой помощник перестал давать такие ответы. Теперь, если задать "Алисе" похожий вопрос, она предлагает открыть поисковую систему "Яндекс".
По словам пресс-секретаря "Яндекса" Ильи Грабовского, критические ответы "Алисы" связаны с тем, что сервис "пытается дать ответ в интерфейсе приложения, не отводя пользователя в поиск, и часто экспериментирует".
Источник: 24 Канал
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