Создан "Яндексом" виртуальный голосовой помощник "Алиса" дал неожиданный ответ на вопрос о президенте России Владимире Путине.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

На вопрос "Почему Путин врет?" "Алиса" ответила, что "он по-другому не может, привычка", и вообще, что он "стал президентом случайно".

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Сейчас голосовой помощник перестал давать такие ответы. Теперь, если задать "Алисе" похожий вопрос, она предлагает открыть поисковую систему "Яндекс".

По словам пресс-секретаря "Яндекса" Ильи Грабовского, критические ответы "Алисы" связаны с тем, что сервис "пытается дать ответ в интерфейсе приложения, не отводя пользователя в поиск, и часто экспериментирует".