Путин – это пахан питерской шпаны, – украинский генерал

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что считает президента России Владимира Путина российским национал-шовинистом и предателем.

Об этом Богдан рассказал в интервью "Апострофу".

"Кто такой Путин, по моему убеждению? Путин – это пахан питерской шпаны с мировоззрением подполковника КГБ и русского национал-шовиниста-держиморды. Вот это в моем понимании тот Путин, который себя декларирует таким агрессивным экспансивным поведением", – заявил генерал-лейтененат.

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В этом контексте ветеран внешней разведки упомянул о том, что после развала СССР между спецслужбами была заключена сделка – не работать друг против друга. При этом только военная разведка России не согласилась на такие условия.

Тем не менее я считаю Путина человеком, который предал все договоренности и братские отношения, которые существовали тогда между нашими народами независимо от коммунистической власти (как бы критически мы не относились к этому выражению сегодня). В этом контексте я считаю его предателем, который отверг все гуманистические и даже славянофильские идеалы, которые в определенной степени были присущи нашим отношениям, фактически развязал агрессию, имея целью восстановить современную Россию не только в пределах Советского Союза, но и царской России,

– заявил Богдан.

К слову, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что с сентября 2018 года Украина может пережить "самый трудный период в современной истории", поскольку у президента России Владимира Путина "развязаны руки", и он активно будет действовать в своих интересах.