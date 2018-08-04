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Путін – це пахан пітерської шпани, – український генерал

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Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з вільних мереж

Експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна російським націонал-шовіністом і зрадником.

Про це Богдан розповів в інтерв'ю "Апостроф".

"Хто такий Путін, на моє переконання? Путін – це пахан пітерської шпани зі світоглядом підполковника КДБ і російського націонал-шовініста-держиморди. Ось це в моєму розумінні той Путін, який себе декларує такою агресивною експансивною поведінкою", – заявив генерал-лейтененат.

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У цьому контексті ветеран зовнішньої розвідки згадав про те, що після розвалу СРСР між спецслужбами було укладено угоду – не працювати один проти одного. При цьому тільки військова розвідка Росії не погодилася на такі умови.

Тим не менше я вважаю Путіна людиною, яка зрадила всі домовленості та братерські відносини, які існували тоді між нашими народами незалежно від комуністичної влади (як би критично ми не ставилися до цього вислову сьогодні). У цьому контексті я вважаю його зрадником, який відкинув всі гуманістичні та навіть слов'янофільські ідеали, що певнлою мірою були притаманними нашим вхаєминам, фактично розв'язавши агресію, маючи на меті відновити сучасну Росію не тільки в межах Радянського Союзу, а й царської Росії,
– заявив Богдан.

До слова, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, з вересня 2018 року Україна може пережити "найважчий період у сучасній історії", оскільки у президента Росії Володимира Путіна "розв'язані руки", і він активно діятиме у своїх інтересах.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Історія
Джерело: 24 Канал
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