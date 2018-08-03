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Путін може увійти в історію як диктатор, що призвів до геноциду росіян, – політолог

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Через санкції Путін піднімає пенсійний вік
Через санкції Путін піднімає пенсійний вік / Фото з відкритих джерел

Санкції проти Росії діють. Багато російських олігархів втратили мільярдні статки, а Путін змушений підвищити пенсійний вік. І це може призвести до зниження його рейтингів.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Політолог зауважує, що крім того, що російські олігархи втратили мільярди доларів, деякі з них потрапили під слідство в США за втручання в американські вибори. Водночас Путін намагається на зустрічі з Трампом лобіювати своїх олігархів, а це означає, що їх притиснули санкціями.

Втім, як зауважує експерт, в Росії є достатньо сил, щоб проводити навчання своїх найманців в Центральній Африканській Республіці, під час яких загинули журналісти. Також Росія веде агресивну політику в Азовському морі, проявляє політичну активність у Лівії і не відмовилася від Сирії.

В Росії є внутрішній резерв. Однак Путін у буквальному сенсі бере його із "закромов родіни" – планує піднімати пенсійний вік. І це свідчить, що санкції б’ють. Тому що підвищення пенсійного віку – та кишеня, в яку Путін не хотів залазити. З часів Сталіна-Брежнєва ніхто в Росії пенсійний вік не підвищував. І спроба Путіна увійти в історію через окупацію Криму росіянами одразу забудеться. Путіна запам’ятають як диктатора, який призвів до геноциду "трудящегося православного російського народу",
– наголосив Микола Давидюк.

На його переконання, росіяни готові радіти окупації чужих територій, але не готові, щоб це робилося за їхні гроші. Через підвищення пенсійного віку, говорить Давидюк, рейтинг Путіна почав просідати. Це може призвести до його можливої делегітимізації як президента. В свою чергу це може породити інтриги в середині Кремля щодо політики Путіна.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля. 31 липня Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації, які брали участь в будівництві Кримського моста. Уряд Великої Британії теж додав у санкційний список шість компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Кримський міст Анексія Криму Санкції
Джерело: 24 канал
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