Великобританія ввела санкції проти компаній, які будували Кримський міст
Уряд Великої Британії додав у санкційний список шість компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
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Зазначається, що у чорний список, зокрема, додані дві компанії Аркадія Ротенберга - ПАТ "Мостотрест" і ТОВ "Стройгазмонтаж", АТ "Інститут Гипростроймост – Санкт-Петербург", АТ "Суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройдгазмонтаж – Мост", вологодське АТ "ВАД".
Нагадаємо, від 31 липня Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації, які брали участь в будівництві Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ Керченську протоку.
Джерело: 24 Канал
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