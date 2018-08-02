Великобританія ввела санкції проти компаній, які будували Кримський міст

Уряд Великої Британії додав у санкційний список шість компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Зазначається, що у чорний список, зокрема, додані дві компанії Аркадія Ротенберга - ПАТ "Мостотрест" і ТОВ "Стройгазмонтаж", АТ "Інститут Гипростроймост – Санкт-Петербург", АТ "Суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройдгазмонтаж – Мост", вологодське АТ "ВАД".

Нагадаємо, від 31 липня Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Російської Федерації, які брали участь в будівництві Кримського моста, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною РФ Керченську протоку.