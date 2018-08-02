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Великобритания ввела санкции против компаний, которые строили Крымский мост

92 Читати новину українською
Керченский мост
Керченский мост / narodna-pravda.ua

Правительство Великобритании добавило в санкционный список шесть компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

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Отмечается, что в черный список, в частности, добавлены две компании Аркадия Ротенберга – ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройдгазмонтаж – Мост", вологодское АО "ВАД".

Напомним, 31 июля Европейский Союз ввел санкции против шести компаний из Российской Федерации, которые принимали участие в строительстве Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью РФ через Керченский пролив.

Теги: Новости Украины Великобритания Санкции Крымский мост Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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