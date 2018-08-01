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Санкції за кримський міст не одразу вплинуть на російську економіку

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Санкції болючі, але великого ефекту поки не дають
Санкції болючі, але великого ефекту поки не дають / Фото з відкритих джерел

Санкції ЄС проти компаній, що будували кримський міст, поки не надто вплинули на російських олігархів. Але вони все одно болючі, тому що ці компанії стають токсичними. Таку думку 24 каналу озвучив директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

Як зауважує політолог, США уже ввели санкції проти російських компаній через будівництво кримського мосту. Тепер це зробив ЄС попри певні суперечності, зокрема, заяви міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, що до кінця року можна зняти санкції з Росії. Тому введення санкцій ЄС– подія.

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Російські компанії стають все більше токсичними, а ринок на такі речі одразу реагує. Свого часу олігархи Дерипаска, Вексельберг і Роттенберг миттєво втратили 16 мільярдів доларів, коли США ввели санкції. Ринок в Росії поки не дуже на це відреагував, тому що є інші глобальні економічні процеси – ціна на нафту криза в Перській затоці. Тому такої реакції, як була після введення санкцій США, немає. Але санкції – досить болючі для російських олігархів,
– наголошує Валерій Димов.

Водночас, на думку політолога, нові санкції не матимуть безпосередньо впливу на ситуацію в Керченській протоці і Азовському морі, де Росія нагнітає ситуацію і уже затримала 193 судна, а також на деокупацію Криму. Хоча, вважає Димов, це невеличкий крок у цьому напрямку.

"Не в Берліні, Парижі чи Вашингтоні, а в Києві повинні вирішуватися питання санкцій і питання деокупації Криму і Донбасу. Україна повинна бути попереду цих процесів. Ми не повинні чекати, коли США і ЄС введуть санкції і потім їх копіювати, а першими їх вводити. І тоді всім буде зрозуміло, що Росія веде проти нас війну, і що немає ніякого громадянського конфлікту", – наголосив Валерій Димов.

15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

18 липня Порошенко повідомив, що посли держав-членів ЄС схвалили запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, які причетні до незаконного будівництва мосту.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?
Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Анексія Криму Війна на Донбасі Новини політики Санкції Євросоюз Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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