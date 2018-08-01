"Санкції з пекла": США готують новий потужний удар проти Росії
Вашингтон готує нові санкції "з пекла" проти Російської Федерації через втручання Кремля у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки.
Про це розповів сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, передає Global News.
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За його словами, санкційний проект буде представлений вже у четвер, 2 серпня.
Я представлю законопроект про санкції проти Росії, в якому є все. Це буде законопроект про санкції "з пекла", і будь-яку іншу країну, яка спробує втручатися в наші вибори, повинна спіткати така сама доля,
– наголосив сенатор.
Водночас Грем зауважив, що очевидно, нинішніх санкцій запроваджених проти РФ недостатньо для того, щоб Москва зупинилася.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте запевнив, що санкції проти Росії залишатимуться у силі та їх він не збирається скасовувати.