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"Санкции из ада": США готовят новый мощный удар против России

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США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России / Фото из открытых источников

Вашингтон готовит новые санкции "из ада" против Российской Федерации из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.

Об этом рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, передает Global News.

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По его словам, санкционный проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.

Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада", и любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть такая же судьба,
– подчеркнул сенатор.

В то же время Грэм отметил, что очевидно, нынешних санкций введенных против РФ недостаточно для того, чтобы Москва остановилась.

Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заверил, что санкции против России будут оставаться в силе и их он не собирается отменять.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
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