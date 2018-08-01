"Санкции из ада": США готовят новый мощный удар против России

Вашингтон готовит новые санкции "из ада" против Российской Федерации из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.

Об этом рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, передает Global News.

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По его словам, санкционный проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.

Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада", и любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть такая же судьба,

– подчеркнул сенатор.

В то же время Грэм отметил, что очевидно, нынешних санкций введенных против РФ недостаточно для того, чтобы Москва остановилась.

Lindsey Graham says he'll be introducing a new "sanctions bill from hell" against Russia. https://t.co/95SmIpsufC — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 31 июля 2018 г.

Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заверил, что санкции против России будут оставаться в силе и их он не собирается отменять.