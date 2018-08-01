"Санкции из ада": США готовят новый мощный удар против России
Вашингтон готовит новые санкции "из ада" против Российской Федерации из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.
Об этом рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, передает Global News.
Читайте также: У Украины есть еще один повод требовать усиления санкций против России
По его словам, санкционный проект будет представлен уже в четверг, 2 августа.
Я представлю законопроект о санкциях против России, в котором есть все. Это будет законопроект о санкциях "из ада", и любую другую страну, которая попытается вмешиваться в наши выборы, должна постигнуть такая же судьба,
– подчеркнул сенатор.
В то же время Грэм отметил, что очевидно, нынешних санкций введенных против РФ недостаточно для того, чтобы Москва остановилась.
Напомним, президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заверил, что санкции против России будут оставаться в силе и их он не собирается отменять.