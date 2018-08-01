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Санкции за крымский мост не сразу повлияют на российскую экономику

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Санкции болезненны, но большого эффекта пока не дают
Санкции болезненны, но большого эффекта пока не дают / Фото из открытых источников

Санкции ЕС против компаний, которые строили крымский мост, пока не слишком повлияли на российских олигархов. Но они все равно болезненные, потому что эти компании становятся токсичными. Такое мнение 24 каналу озвучил директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

Как замечает политолог, США уже ввели санкции против российских компаний из-за строительства крымского моста. Теперь это сделал ЕС несмотря на определенные противоречия, в частности, заявление министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, что до конца года можно снять санкции с России. Поэтому введение санкций ЕС – событие.

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Российские компании становятся все более токсичными, а рынок на такие вещи сразу реагирует. В свое время олигархи Дерипаска, Вексельберг и Роттенберг мгновенно потеряли 16 миллиардов долларов, когда США ввели санкции. Рынок в России пока не очень на это отреагировал, потому что есть другие глобальные экономические процессы – цена на нефть, кризис в Персидском заливе. Поэтому такой реакции, которая была после введения санкций США, нет. Но санкции – достаточно болезненны для российских олигархов,
– подчеркивает Валерий Дымов.

В то же время, по мнению политолога, новые санкции не будут иметь непосредственного влияния на ситуацию в Керченском проливе и Азовском море, где Россия нагнетает ситуацию и уже задержала 193 судна, а также на деоккупацию Крыма. Хотя, считает Дымов, это небольшой шаг в этом направлении.

"Не в Берлине, Париже или Вашингтоне, а в Киеве должны решаться вопросы санкций и вопрос деоккупации Крыма и Донбасса. Украина должна быть впереди этих процессов. Мы не должны ждать, когда США и ЕС введут санкции и потом их копировать, а первыми их вводить. И тогда всем будет понятно, что Россия ведет против нас войну, и что нет никакого гражданского конфликта", – подчеркнул Валерий Дымов.

15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

18 июля Порошенко сообщил, что послы государств-членов ЕС одобрили введение индивидуальных санкций против 6 лиц, которые причастны к незаконному строительству моста.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости политики Крымский мост Евросоюз Санкции
Источник: 24 Канал
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