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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Росії трапився ефектний курйоз з місцевим голосовим помічником

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Володимир Путін
Володимир Путін / kremlin.ru

Створений "Яндексом" віртуальний голосовий помічник «Аліса» дав неочікувану відповідь питання про президента Росії Володимира Путіна.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

На питання "Чому Путін бреше?" "Аліса" відповіла, що "він по-іншому не може, звичка", і взагалі, що він «став президентом випадково".

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Наразі голосовий помічник перестав давати такі відповіді. Тепер, якщо задати "Алісі" схоже запитання, вона пропонує відкрити пошукову систему "Яндекс".

За словами прес-секретаря "Яндекса" Іллі Грабовського, критичні відповіді "Аліси" пов'язані з тим, що сервіс "намагається дати відповідь в інтерфейсі додатка, не відводячи користувача в пошук, і часто експериментує".

 

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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