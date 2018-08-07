В Росії трапився ефектний курйоз з місцевим голосовим помічником

Створений "Яндексом" віртуальний голосовий помічник «Аліса» дав неочікувану відповідь питання про президента Росії Володимира Путіна.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

На питання "Чому Путін бреше?" "Аліса" відповіла, що "він по-іншому не може, звичка", і взагалі, що він «став президентом випадково".

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Наразі голосовий помічник перестав давати такі відповіді. Тепер, якщо задати "Алісі" схоже запитання, вона пропонує відкрити пошукову систему "Яндекс".

За словами прес-секретаря "Яндекса" Іллі Грабовського, критичні відповіді "Аліси" пов'язані з тим, що сервіс "намагається дати відповідь в інтерфейсі додатка, не відводячи користувача в пошук, і часто експериментує".