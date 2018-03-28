В России произошел новый масштабный пожар в автоцентре Hyundai: фото и видео

В российском Санкт-Петербурге 28 марта вспыхнул масштабный пожар в автосалоне Hyundai на улице Савушкина в Приморском районе.

Об этом со ссылкой на городское управление МЧС сообщает "РИА Новости".

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Отмечается, что пожару, который вспыхнул в здании, где расположен автоцентр "BlueFish" и "Hyundai Рольф Лахта", был присвоен повышенный уровень сложности.

По словам очевидцев, из горящего автосалона эвакуировали 100 человек. Огонь перекинулся на припаркованные машины.

Состав с автозапчастями в здании автоцентра Hyundai загорелся на площади 500 квадратных метров. Через несколько часов спасателям удалось потушить пожар.

В то же время свидетели происшествия говорят, что сообщения об эвакуации, как и сигнализации, не было. Люди просто заметили дым и начали выбегать на улицу.

По предварительным данным, пострадавших во время пожара нет.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в автоцентре Hyundai