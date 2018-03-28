У Росії трапилась нова масштабна пожежа в автоцентрі Hyundai: фото і відео

У російському Санкт-Петербурзі 28 березня спалахнула масштабна пожежа в автосалоні Hyundai на вулиці Савушкіна в Приморському районі.

Про це з посиланням на міське управління МНС повідомляє "РИА Новости".

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Зазначається, що пожежі, яка спалахнула у будівлі, де розташований автоцентр "BlueFish" і "Hyundai Рольф Лахта", було присвоєно підвищений рівень складності.

За словами очевидців, з палаючого автосалону евакуювали 100 чоловік. Вогонь перекинувся на припарковані машини.

Склад з автозапчастинами в будівлі автоцентру Hyundai загорівся на площі 500 квадратних метрів. Через кілька годин рятувальникам вдалось загасити пожежу.

У той же час свідки події кажуть, що повідомлення про евакуацію, як і сигналізації, не було. Люди просто помітили дим і почали вибігати на вулицю.

За попередніми даними, постраждалих під час пожежі немає.

У Санкт-Петербурзі сталася пожежа в автоцентрі Hyundai