У ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово знову сталася пожежа, – ЗМІ

27 березня у торговому центрі "Зимова вишня", який розташовується у російському Кемерово, знову сталося займання, щоправда його швидко вдалося загасити.

Відповідна інформація з’явилася на Telegram-каналі Mash.

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"У "Зимовій Вишні" знову сталася пожежа. Рятувальникам наказали терміново покинути частину приміщень. До вогнища подають пожежні стволи. З-під одного з ескалаторів на першому поверсі пішов дим", – йдеться у дописі.

Як зазначають журналісти, нове займання вдалося загасити дуже швидко.

"Загальна площа була всього 5 квадратних метрів. Всім дозволено знову повернутися в ТЦ", – додають у спільноті Mash.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.