20:13
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

У ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово знову сталася пожежа, – ЗМІ

1614 Читать новость на русском
У ТЦ
У ТЦ "Зимова вишня" у Кемерово знову сталася пожежа / Соцмережі

27 березня у торговому центрі "Зимова вишня", який розташовується у російському Кемерово, знову сталося займання, щоправда його швидко вдалося загасити.

Відповідна інформація з’явилася на Telegram-каналі Mash.

Читайте також: Директор ТЦ у Кемерово розповіла свою версію причин пожежі

"У "Зимовій Вишні" знову сталася пожежа. Рятувальникам наказали терміново покинути частину приміщень. До вогнища подають пожежні стволи. З-під одного з ескалаторів на першому поверсі пішов дим", – йдеться у дописі.

Mash, пожежа, Кемерово, ТЦ, Зимова вишня

Як зазначають журналісти, нове займання вдалося загасити дуже швидко.

"Загальна площа була всього 5 квадратних метрів. Всім дозволено знову повернутися в ТЦ", – додають у спільноті Mash.

Mash, пожежа, Кемерово, ТЦ, Зимова вишня

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.

Теги: Пожежа в Кемерово Новини Росії Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сьогодні, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 90
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
сьогодні, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 495
Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
сьогодні, 18:01 Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
Віталій Шабунін 275
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 17:21 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
3994
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сьогодні, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 820
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук