В ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово снова произошел пожар, – СМИ

27 марта в торговом центре "Зимняя вишня", который располагается в российском Кемерово, снова произошло возгорание, правда, его быстро удалось потушить.

Соответствующая информация появилась на Telegram-канале Mash.

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"В "Зимней Вишне" снова пожар. Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. К очагу подают пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым", – говорится в заметке.

Как отмечают журналисты, новое возгорание удалось потушить очень быстро.

"Общая площадь была всего 5 квадратных метров. Всем разрешено снова вернуться в ТЦ", – добавляют в сообществе Mash.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента.