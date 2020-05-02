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      В России произошел взрыв газа на крупнейшем плавзаводе: есть погибший и раненый

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      В России произошел взрыв газа на крупнейшем плавзаводи
      В России произошел взрыв газа на крупнейшем плавзаводе / interfax.ru

      На крупнейшем в России плавзаводе "Всеволод Сибирцев" 2 мая произошел взрыв газа. В результате один человек погиб, еще один – получил травмы.

      Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, сообщила старшая помощница руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Дарья Немцева, пишет Интерфакс.

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      По информации следствия, утром 2 мая на судне "Всеволод Сибирцев", вероятно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание и взрыв газовоздушной смеси. В то время судно находилось на территории АО "Приморский завод".

      В результате взрыва один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.

      Правоохранители устанавливаются обстоятельства происшествия. Уже провели осмотр места происшествия, назначение экспертизы.

      К слову, ранее представитель компании-судовладельца "Доброфлота" сообщил, что на плавзаводе в городе Находка взорвался газовый баллон во время ремонтных работ.

      Что известно о судне "Всеволод Сибирцев"? Плавучая рыбоконсервная база. Длина судна – 179,93 метра, высота от самой низкой до самой высокой точки – 45 метров.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі Жертвы Взрыв Новости России Чрезвычайное происшествие
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