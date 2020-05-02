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      У Росії стався вибух газу на найбільшому плавзаводі: є загиблий та поранений

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      У Росії стався вибух газу на найбільшому плавзаводі
      У Росії стався вибух газу на найбільшому плавзаводі / interfax.ru

      На найбільшому в Росії плавзаводі "Всеволод Сибірцев" 2 травня стався вибух газу. У результаті одна людина загинула, ще одна – отримала травми.

      Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею порушення вимог охорони праці, повідомила старша помічниця керівника Далекосхідного слідчого управління на транспорті СКР Дарина Нємцева, пише Інтерфакс.

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      За інформацією слідства, вранці 2 травня на судні "Всеволод Сибірцев", ймовірно, під час проведення зварювальних робіт стався спалах та вибух газоповітряної суміші. У той час судно перебувало на території АТ "Приморський завод".

      У результаті вибуху одна людина загинула, ще одну госпіталізували з травмами.

      Наразі правоохоронці встановлюються обставини події. Вже провели огляд місця події, призначили експертизи.

      До слова, раніше представник компанії-судновласника "Доброфлот" повідомив, що на плавзаводі у місті Находка вибухнув газовий балон під час ремонтних робіт.

      Що відомо про судно "Всеволод Сибірцев"? Є плавучою рибоконсервною базою. Довжина судна – 179,93 метра, висота від найнижчої до найвищої точки – 45 метрів.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Постраждалі Жертви Вибух Новини Росії Надзвичайні ситуації
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