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      В Узбекистані прорвало дамбу водосховища: затоплені селища – відео

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      В Узбекистані прорвало дамбу водосховища
      В Узбекистані прорвало дамбу водосховища / ozodlik.org

      У Сирдар’їнській області Узбекистану прорвало дамбу Сардобінського водосховища. Через інцидент затопило навколишні селища, тисячі людей евакуювали.

      Місцеві жителі розповідають, що о 6 годині ранку 1 травня їх розбудив сигнал тривоги, пише "Радіо Свобода".

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      У Сирдар’їнській області на Сардобінському водосховищі прорвало одну із дамб. Спершу вода затопила населений пункт, відомий як 1А радгосп. Згодом дійшла до інших навколишніх сіл.

      Співробітники міліції кричали на вулиці: Вставайте, біжіть у бік Джизака, прорвало дамбу, 
      – розповідає очевидець.

      За його словами, люди взяли документи та вийшли на вулицю. Потім почали на автівках втікати зі селища. Вода поширювалася з великою швидкістю. Очевидець додав, що наразі радгоспи 1 та 1А повністю під водою.

      Інформації про жертв чи постраждалих немає. Однак відомо, що вода затопила селище Кургантепа. З нього та навколишніх населених пунктів евакуювали майже 11,6 тисячі людей.

      В Узбекистані прорвало дамбу водосховища: дивіться відео

      У Сирдарїнській області Узбекистану на водосховищі прорвало дамбу: дивіться карту 

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Новини Узбекистану
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