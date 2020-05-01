В Узбекистані прорвало дамбу водосховища: затоплені селища – відео

У Сирдар’їнській області Узбекистану прорвало дамбу Сардобінського водосховища. Через інцидент затопило навколишні селища, тисячі людей евакуювали.

Місцеві жителі розповідають, що о 6 годині ранку 1 травня їх розбудив сигнал тривоги, пише "Радіо Свобода".

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У Сирдар’їнській області на Сардобінському водосховищі прорвало одну із дамб. Спершу вода затопила населений пункт, відомий як 1А радгосп. Згодом дійшла до інших навколишніх сіл.

Співробітники міліції кричали на вулиці: Вставайте, біжіть у бік Джизака, прорвало дамбу,

– розповідає очевидець.

За його словами, люди взяли документи та вийшли на вулицю. Потім почали на автівках втікати зі селища. Вода поширювалася з великою швидкістю. Очевидець додав, що наразі радгоспи 1 та 1А повністю під водою.

Інформації про жертв чи постраждалих немає. Однак відомо, що вода затопила селище Кургантепа. З нього та навколишніх населених пунктів евакуювали майже 11,6 тисячі людей.

В Узбекистані прорвало дамбу водосховища: дивіться відео

У Сирдар’їнській області Узбекистану на водосховищі прорвало дамбу: дивіться карту