В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: затоплены поселки – видео

В Сырдарьинской области Узбекистана прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. Из-за инцидента затопило окрестные селения, тысячи людей эвакуированы.

Местные жители рассказывают, что в 6:00 утра 1 мая их разбудил сигнал тревоги, пишет "Радио Свобода".

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В Сырдарьинской области на Сардобинском водохранилище прорвало одну из плотин. Сначала вода затопила населенный пункт, известный как 1А совхоз. Впоследствии дошла до других окрестных сел.

Сотрудники милиции кричали на улице: Вставайте, бегите в сторону Джизака, прорвало дамбу,

– рассказывает очевидец.

По его словам, люди взяли документы и вышли на улицу. Потом стали на машинах бежать из поселка. Вода распространялась с большой скоростью. Очевидец добавил, что сейчас совхозы 1 и 1А полностью под водой.

Информации о жертвах или пострадавших нет. Однако известно, что вода затопила поселок Кургантепа. Из него и окружающих населенных пунктов эвакуировали почти 11,6 тысячи человек.

В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: смотрите видео

В Сырдарьинской области Узбекистана на водохранилище прорвало дамбу: смотрите карту