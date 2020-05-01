В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: затоплены поселки – видео
В Сырдарьинской области Узбекистана прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. Из-за инцидента затопило окрестные селения, тысячи людей эвакуированы.
Местные жители рассказывают, что в 6:00 утра 1 мая их разбудил сигнал тревоги, пишет "Радио Свобода".
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В Сырдарьинской области на Сардобинском водохранилище прорвало одну из плотин. Сначала вода затопила населенный пункт, известный как 1А совхоз. Впоследствии дошла до других окрестных сел.
Сотрудники милиции кричали на улице: Вставайте, бегите в сторону Джизака, прорвало дамбу,
– рассказывает очевидец.
По его словам, люди взяли документы и вышли на улицу. Потом стали на машинах бежать из поселка. Вода распространялась с большой скоростью. Очевидец добавил, что сейчас совхозы 1 и 1А полностью под водой.
Информации о жертвах или пострадавших нет. Однако известно, что вода затопила поселок Кургантепа. Из него и окружающих населенных пунктов эвакуировали почти 11,6 тысячи человек.
В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: смотрите видео
В Сырдарьинской области Узбекистана на водохранилище прорвало дамбу: смотрите карту