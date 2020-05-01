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      В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: затоплены поселки – видео

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      В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища
      В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища / ozodlik.org

      В Сырдарьинской области Узбекистана прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. Из-за инцидента затопило окрестные селения, тысячи людей эвакуированы.

      Местные жители рассказывают, что в 6:00 утра 1 мая их разбудил сигнал тревоги, пишет "Радио Свобода".

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      В Сырдарьинской области на Сардобинском водохранилище прорвало одну из плотин. Сначала вода затопила населенный пункт, известный как 1А совхоз. Впоследствии дошла до других окрестных сел.

      Сотрудники милиции кричали на улице: Вставайте, бегите в сторону Джизака, прорвало дамбу,
      – рассказывает очевидец.

      По его словам, люди взяли документы и вышли на улицу. Потом стали на машинах бежать из поселка. Вода распространялась с большой скоростью. Очевидец добавил, что сейчас совхозы 1 и 1А полностью под водой.

      Информации о жертвах или пострадавших нет. Однако известно, что вода затопила поселок Кургантепа. Из него и окружающих населенных пунктов эвакуировали почти 11,6 тысячи человек.

      В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: смотрите видео

      В Сырдарьинской области Узбекистана на водохранилище прорвало дамбу: смотрите карту

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Новости Узбекистана
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