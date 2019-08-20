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      В России пройдут военные учения: какие страны примут участие

      524 Читати новину українською
      Министерство обороны РФ
      Министерство обороны РФ / realitatea.md

      Россия запланировала военные учения "Центр-2019" в сентябре 2019 года. К российским военным присоединятся представители таких стран, как: Китай, Пакистан, Кыргызстан, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

      В учениях примут участие около 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей. Об этом сообщило издание "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

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      Учения пройдут в два этапа:

      • В рамках первого этапа органы военного руководства отработают управление войсками во время борьбы с терроризмом, отражения ударов средств воздушного нападения и ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

      Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара и наступления на условного противника.

      Основные действия учений пройдут на восьми полигонах: общевойсковых "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чербаркульський", "Юргинский", "Алейский", а также полигонах войск ПВО "Ашулук" и "Сафакулево".

      Полігон
      Полигон "Донгуз"

      На полигонах государств-партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями,
      – сообщили в Минобороны РФ.

      Обучения также затронут акваторию Каспийского моря, где будут отрабатывать содействие сухопутным войскам, оборону морских коммуникаций и морской экономической деятельности.

      blog_ava
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