В России пройдут военные учения: какие страны примут участие

Россия запланировала военные учения "Центр-2019" в сентябре 2019 года. К российским военным присоединятся представители таких стран, как: Китай, Пакистан, Кыргызстан, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

В учениях примут участие около 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц техники, 600 летательных аппаратов и 15 кораблей. Об этом сообщило издание "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

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Учения пройдут в два этапа:

• В рамках первого этапа органы военного руководства отработают управление войсками во время борьбы с терроризмом, отражения ударов средств воздушного нападения и ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

• Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара и наступления на условного противника.

Основные действия учений пройдут на восьми полигонах: общевойсковых "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чербаркульський", "Юргинский", "Алейский", а также полигонах войск ПВО "Ашулук" и "Сафакулево".



Полигон "Донгуз"

На полигонах государств-партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями,

– сообщили в Минобороны РФ.

Обучения также затронут акваторию Каспийского моря, где будут отрабатывать содействие сухопутным войскам, оборону морских коммуникаций и морской экономической деятельности.