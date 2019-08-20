В Росії відбудуться військові навчання: які країни візьмуть участь

Росія запланувала військові навчання "Центр-2019" у вересні 2019 року. До російських військових приєднаються представники таких країн, як: Китай, Пакистан, Киргизстан, Індія, Казахстан, Таджикистан та Узбекистан.

В навчаннях візьмуть участь близько 128 тисяч військових, понад 20 тисяч одиниць техніки, 600 літальних апаратів і до 15 кораблів. Про це повідомило видання "РБК-Україна", посилаючись на російські ЗМІ.

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Навчання відбуватимуться у два етапи:

• У рамках першого етапу органи військового керівництва відпрацюють керування військами під час боротьби з тероризмом, відбиття ударів засобів повітряного нападу та ведення розвідувально-пошукових і оборонних дій.

• Другий етап буде присвячений питанням управління підрозділами під час масованого вогневого удару і наступу на умовного противника.

Основні дії навчань пройдуть на восьми полігонах: загальновійськових "Тоцький", "Донгуз", "Аданак", "Чербаркульський", "Юргінський", "Алейський", а також полігонах військ ППО "Ашулук" і "Сафакулєво".



Полігон "Донгуз"

На полігонах держав-партнерів за окремими планами будуть відпрацьовані епізоди ведення боротьби з незаконними збройними формуваннями,

– повідомили в Міноборони РФ.

Навчання також зачеплять акваторію Каспійського моря, де будуть відпрацьовувати сприяння сухопутним військам, оборону морських комунікацій та морської економічної діяльності.