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      В России прокомментировали возвращение захваченных кораблей Украине

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      В России прокомментировали возвращение захваченных кораблей Украине / ТАСС

      Россия вернула Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года. Страна-агрессор не заставила себя ждать с комментариями. Кремль утверждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН.

      Военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ночью 17 ноября передали Украине в открытом Черном море.

      Знайте больше: Не только прямая агрессия, – Загороднюк об угрозах в Черном и Азовском морях

      В МИД РФ напомнили, что воспринимают корабли как вещественные доказательства конфликта на Азове. Их передача Украине состоялась якобы потому, что российские правоохранительные уже завершили необходимые следственные действия с кораблями.

      Их пребывание на территории России для продолжения уголовного процесса не нужно,
      – сказали в РФ.

      В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных кораблей никак не связана с решением Международного трибунала ООН, пишет ТАСС.

      Захват украинских кораблей: что нужно знать

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
      • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Однако в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

      7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Новости России Конфликт в Азовском море Чорное море
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