В России прокомментировали возвращение захваченных кораблей Украине

Россия вернула Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года. Страна-агрессор не заставила себя ждать с комментариями. Кремль утверждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН.

Военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ночью 17 ноября передали Украине в открытом Черном море.

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В МИД РФ напомнили, что воспринимают корабли как вещественные доказательства конфликта на Азове. Их передача Украине состоялась якобы потому, что российские правоохранительные уже завершили необходимые следственные действия с кораблями.

Их пребывание на территории России для продолжения уголовного процесса не нужно,

– сказали в РФ.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных кораблей никак не связана с решением Международного трибунала ООН, пишет ТАСС.

Захват украинских кораблей: что нужно знать

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Однако в мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала