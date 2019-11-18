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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      У Росії прокоментували повернення захоплених кораблів Україні

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      У Росії прокоментували повернення захоплених кораблів Україні / ТАСС

      Росія повернула Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді минулого року. Країна-агресор не забарилась із коментарями. Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН.

      Військові катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" вранці 18 листопада передали Україні у відкритому Чорному морі. Вони повертаються в Одесу у супроводі української спецтехніки – буксира "Титан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувального корабля "Сапфір".

      Важливо: Росія повернула Україні захоплені кораблі

      У МЗС РФ нагадали, що сприймають кораблі "як речові докази конфлікту на Азові". Їх передача Україні відбулась нібито через те, що російські правоохороні вже завершили необхідні слідчі дії з кораблями.

      Їх перебування на території Росії для продовження кримінального процесу не потрібно,
      – заявили у російському відомстві. 

      Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що передача захоплених кораблів ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН, пише російський "Інтерфакс". 

      У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

      Захоплення українських кораблів: основне

      • 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • 7 вересня РФ та Україна провели обмін, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі тоді країна-агресор не віддала.

      Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ відразу повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу. Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана із цією зустріччю. 

      Екіпаж захоплених кораблів
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Чорне море
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