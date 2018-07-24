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В России работник колонии задушил заключенного

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В России работник колонии задушил заключенного
В России работник колонии задушил заключенного / Иллюстративное фото

В России в колонии №6 Брянской области погиб заключенный. Мужчина скончался из-за пыток, которые применил сотрудник колонии. Инцидент произошел в понедельник, 22 июля.

Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на областной Следственный комитет.

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По информации комитета, сотрудник колонне № 6 "применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии".

Сотрудником колонии, который убил заключенного, оказался заместитель дежурного помощника начальника, он задержан. Против него возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Теги: Новости России Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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