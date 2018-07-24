У Росії працівник колонії задушив ув'язненого

У Росії в колонії №6 Брянської області загинув ув'язнений. Чоловік помер через тортури, які застосував співробітник колонії. Інцидент стався у понеділок, 22 липня.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на обласний Слідчий комітет.

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За інформацією комітету, співробітник колоні № 6 "застосовуючи насильство і використовуючи спеціальні засоби, обмеживши рух засудженого, перев’язав тканиною його обличчя, в результаті чого останній помер від асфіксії".

Співробітником колонії, який вбив ув’язненого, виявився заступник чергового помічника начальника, він затриманий. Проти нього порушено кримінальну справу. Він підозрюється в перевищенні посадових повноважень із застосуванням насильства і спеціальних засобів.