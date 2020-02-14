В России разбился вертолет с сотрудниками "Газпромнефть", есть погибшие

В Ямало-Ненецком автономном округе России разбился вертолет Ми-8. Во время падения двух членов экипажа заблокировало в кабине – они погибли.

Всего на борту находились 3 члена экипажа, а остальные – работники компании "Газпромнефть-Гео", сообщает "Медуза".

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В Министерстве чрезвычайных ситуаций уже назвали вероятную причину авиакатастрофы. Предварительно, самолет попал в снежную бурю. Во время посадки лопасти вертолета поломались, а само судно перевернулось на крышу.

Жесткую посадку вертолет совершил, не долетев буквально полкилометра до порта Саббета. Именно туда направлялся вертолет, перевозя геологов с Гиданского полуострова, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, вертолет принадлежал авиакомпании "СКОЛ". Интересно, что это уже не первая авиакатстрофа с участием воздушных бортов компании.

Порт Саббета, куда направлялся вертолет: смотрите карту

Что известно об авиакатастрофах с участием вертолетов компании "СКОЛ"?

За последние 5 лет с участием вертолетов компании произошли две авиакатастрофы. В ноябре 2015 года погибли 4 человека. Тогда вертолет перевозил работников компании "РИТЕК Белоярскнефть".



Кроме того, в октябре 2016 года вертолет "Скола" разбился вблизи Старого Уренгоя. Тогда погибли 19 пассажиров из 22, которые находились на борту.