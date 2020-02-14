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      В России разбился вертолет с сотрудниками "Газпромнефть", есть погибшие

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      В результате аварии вертолета Ми-8 в России погибли двое пилотов / nsn.fm

      В Ямало-Ненецком автономном округе России разбился вертолет Ми-8. Во время падения двух членов экипажа заблокировало в кабине – они погибли.

      Всего на борту находились 3 члена экипажа, а остальные – работники компании "Газпромнефть-Гео", сообщает "Медуза".

      Интересно: Как погиб российский депутат-богач Хайруллин: установили причину катастрофы его вертолета

      В Министерстве чрезвычайных ситуаций уже назвали вероятную причину авиакатастрофы. Предварительно, самолет попал в снежную бурю. Во время посадки лопасти вертолета поломались, а само судно перевернулось на крышу.

      Жесткую посадку вертолет совершил, не долетев буквально полкилометра до порта Саббета. Именно туда направлялся вертолет, перевозя геологов с Гиданского полуострова, сообщает "Интерфакс".

      По предварительной информации, вертолет принадлежал авиакомпании "СКОЛ". Интересно, что это уже не первая авиакатстрофа с участием воздушных бортов компании.

      Порт Саббета, куда направлялся вертолет: смотрите карту

      Что известно об авиакатастрофах с участием вертолетов компании "СКОЛ"?
      За последние 5 лет с участием вертолетов компании произошли две авиакатастрофы. В ноябре 2015 года погибли 4 человека. Тогда вертолет перевозил работников компании "РИТЕК Белоярскнефть".

      Кроме того, в октябре 2016 года вертолет "Скола" разбился вблизи Старого Уренгоя. Тогда погибли 19 пассажиров из 22, которые находились на борту.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Газпром Жертвы авиация Новости России
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