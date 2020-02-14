У Росії розбився вертоліт з працівниками "Газпромнефть", є загиблі

В Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії розбився вертоліт Мі8. Під час падіння двох членів екіпажу заблокувало у кабіні – вони загинули.

Загалом на борту перебували 3 членів екіпажу, а решта – працівники компанії "Газпромнефть-Гео", повідомляє "Медуза".

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У Міністерстві надзвичайних ситуацій вже назвали імовірну причину авіакатастрофи. Попередньо, літак потрапив у снігову бурю. Під час посадки лопаті гелікоптера поламалися, а саме судно перевернулося на дах.

Жорстку посадку вертоліт здійснив, не долетівши буквально пів кілометра до порту Саббета. Саме туди прямував вертоліт, перевозячи геологів з Гиданського півострова, повідомляє "Інтерфакс".

За попередньою інформацією, вертоліт належав авіакомпанії "СКОЛ". Цікаво, що це вже не перша авіакатстрофа за участі повітряних бортів компанії.

Порт Саббета, куди прямував вертоліт: дивіться карту

Що відомо про авіакатастрофи за участі вертольотів компанії "СКОЛ"?За останні 5 років за участі гелікоптерів компанії сталися дві авіакатастрофи. У листопаді 2015 року загинули 4 людей. Тоді вертоліт перевозив працівників компанії "РИТЕК Белоярськнефть".



Крім того, у жовтні 2016 року вертоліт "СКОЛу" розбився поблизу Старого Уренгою. Тоді загнули 19 пасажирів з 22, які перебували на борту.