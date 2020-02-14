16:02
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      У Росії розбився вертоліт з працівниками "Газпромнефть", є загиблі

      0
      Внаслідок аварії вертольота Мі-8 у Росії загинули двоє пілотів / nsn.fm

      В Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії розбився вертоліт Мі8. Під час падіння двох членів екіпажу заблокувало у кабіні – вони загинули.

      Загалом на борту перебували 3 членів екіпажу, а решта – працівники компанії "Газпромнефть-Гео", повідомляє "Медуза".

      Цікаво: Як загинув російський депутат-багатій Хайруллін: встановили причину катастрофи його вертольота

      У Міністерстві надзвичайних ситуацій вже назвали імовірну причину авіакатастрофи. Попередньо, літак потрапив у снігову бурю. Під час посадки лопаті гелікоптера поламалися, а саме судно перевернулося на дах.

      Жорстку посадку вертоліт здійснив, не долетівши буквально пів кілометра до порту Саббета. Саме туди прямував вертоліт, перевозячи геологів з Гиданського півострова, повідомляє "Інтерфакс".

      За попередньою інформацією, вертоліт належав авіакомпанії "СКОЛ". Цікаво, що це вже не перша авіакатстрофа за участі повітряних бортів компанії.

      Порт Саббета, куди прямував вертоліт: дивіться карту

      Що відомо про авіакатастрофи за участі вертольотів компанії "СКОЛ"?За останні 5 років за участі гелікоптерів компанії сталися дві авіакатастрофи. У листопаді 2015 року загинули 4 людей. Тоді вертоліт перевозив працівників компанії "РИТЕК Белоярськнефть".

      Крім того, у жовтні 2016 року вертоліт "СКОЛу" розбився поблизу Старого Уренгою. Тоді загнули 19 пасажирів з 22, які перебували на борту.

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      19971
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Газпром Жертви авіація Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Свободу Констянтину Котову!
      Олег Сенцов 99
      сьогодні , 12:00 Яким є справжнє кохання: 10 основних ознак
      Наталія Кадя 620
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 4958
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 149
      сьогодні , 09:20 Мюнхенська конференція з безпеки 2020: чи можна попередити глобальний конфлікт
      Анатолій Максимов 488
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук