Як загинув російський депутат-багатій Хайруллін: встановили причину катастрофи його вертольота

Депутат Держдуми Росії Айрат Хайруллін у момент падіння його вертольота Bell 407 сидів на місці другого пілота, але машиною не керував. Причина його загибелі – він був погано пристебнутим. А сам гелікоптер зазнав катастрофи, оскільки потрапив у інтенсивний сніг.

7 лютого поблизу Казані розбився вертоліт, що належав депутату Держдуми та бізнесмену Айрату Хайрулліну. Сам політик перебував на його борту та у результаті загинув. Натомість пілот Жавдад Сулейманов і помічник парламентаря Раміс Газізов залишилися живими.

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Як зауважив Алмаз Гараєв, член технічної комісії, що займається розслідуванням інциденту, катастрофа сталася не через відмову техніки. Попередня причина – помилка пілотування за складних метеоумов. Зокрема, судно потрапило в інтенсивний сніг, передає телеграм-канал Mash.

Крім того, Хайруллін сидів попереду та був пристебнутим не на всі ремені. Водночас самим судном може керувати лише один пілот. А друге місце є призначеним для інструкторської мети, тобто для тих, хто навчається пілотувати. Щоправда, в теорії це місце можна використати для пілотування.

У випадку з Хайрулліним всі органи управління з цього місця демонтували, і його використовували вже як пасажирське. Тому російський депутат не пілотував, а чимось займався на своєму планшеті. Цікаво, що Хайруллін мав аматорську ліцензію, тому фактично мав змогу керувати вертольотом.

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