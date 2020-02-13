Как погиб российский депутат-богач Хайруллин: установили причину катастрофы его вертолета

Депутат Госдумы России Айрат Хайруллин в момент падения его вертолета Bell 407 сидел на месте второго пилота, но машиной не управлял. Причина его гибели – он был плохо пристегнут. А сам вертолет потерпел катастрофу, поскольку попал в интенсивный снег.

7 февраля вблизи Казани разбился вертолет, принадлежавший депутату Госдумы и бизнесмену Айрату Хайруллину. Сам политик находился на его борту и в результате погиб. Зато пилот Жавдад Сулейманов и помощник парламентария Рамис Газизов остались живыми.

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Как отметил Алмаз Гараев, член технической комиссии, занимающейся расследованием инцидента: катастрофа произошла не из-за отказа техники. Предварительная причина – ошибка пилотирования из-за сложных метеоусловий. В частности, судно попало в интенсивный снег, передает телеграмм-канал Mash.

Кроме того, Хайруллин сидел впереди и был не пристегнутым на все ремни. В то же время самим судном может управлять только один пилот. А второе место предназначено для инструкторской цели, то есть для тех, кто учится пилотировать. Правда, в теории это место можно использовать для пилотирования.

В случае с Хайруллиным все органы управления с этого места демонтировали, и его использовали уже как пассажирское. Поэтому российский депутат не пилотировал, а чем-то занимался на своем планшете. Интересно, что Хайруллин имел любительскую лицензию, поэтому фактически имел возможность управлять вертолетом.

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