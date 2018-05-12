21:41
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В России решили сажать тех, кто будет помогать внедрять антироссийские санкции

173 Читати новину українською
В России хотят сажать пособников введения антироссийских санкций
В России хотят сажать пособников введения антироссийских санкций

В Государственную Думу РФ планируют внести законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс. В нем предусмотрена уголовная ответственность лиц, которые будут предоставлять информацию, которая может привести к введению санкций против физических или юридических лиц Российской Федерации.

Как пишет РБК, законопроект был разработан спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко при участии лидеров всех четырех партийных фракций в Госдуме. Его внесут на рассмотрение уже в понедельник, 14 мая.

Читайте также: Российские банки и компании в Украине могут национализировать: в Раде появился законопроект

Разработанный руководителями обеих палат парламента документ предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, в соответствии с которой будет караться совершение россиянином любых "умышленных действий", способствующих введению санкций против "российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц". Преступлением, в частности, будет считаться "предоставление рекомендаций и передача сведений", которые привели или даже просто "могли привести" к введению санкций.

Наказанием за пособничество в введении антироссийских санкций может стать штраф в размере до 500 тысяч рублей. В худшем же случае виновный может лишиться свободы на срок до трех лет.

Читайте также: Санкции Украины против России не будут иметь эффекта, – юрист

Тот же законопроект предусматривает и введение ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России. Наказанием за отказ в совершении той или иной сделки под предлогом исполнения наложенных на контрагента санкций может стать лишение свободы на срок до четырех лет.

Теги: Новости политики Новости России Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук