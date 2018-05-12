В России решили сажать тех, кто будет помогать внедрять антироссийские санкции

В Государственную Думу РФ планируют внести законопроект, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс. В нем предусмотрена уголовная ответственность лиц, которые будут предоставлять информацию, которая может привести к введению санкций против физических или юридических лиц Российской Федерации.

Как пишет РБК, законопроект был разработан спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко при участии лидеров всех четырех партийных фракций в Госдуме. Его внесут на рассмотрение уже в понедельник, 14 мая.

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Разработанный руководителями обеих палат парламента документ предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, в соответствии с которой будет караться совершение россиянином любых "умышленных действий", способствующих введению санкций против "российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц". Преступлением, в частности, будет считаться "предоставление рекомендаций и передача сведений", которые привели или даже просто "могли привести" к введению санкций.

Наказанием за пособничество в введении антироссийских санкций может стать штраф в размере до 500 тысяч рублей. В худшем же случае виновный может лишиться свободы на срок до трех лет.

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Тот же законопроект предусматривает и введение ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России. Наказанием за отказ в совершении той или иной сделки под предлогом исполнения наложенных на контрагента санкций может стать лишение свободы на срок до четырех лет.