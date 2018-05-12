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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Росії вирішили саджати тих, хто допомагатиме впроваджувати антиросійські санкції

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У Росії хочуть саджати посібників введення антиросійських санкцій
У Росії хочуть саджати посібників введення антиросійських санкцій

До Державної Думи РФ планують внести законопроект, який передбачає зміни до кримінального кодексу. В ньому передбачено кримінальну відповідальність особам, які надаватимуть інформацію, яка може призвести до запровадження санкцій проти фізичних чи юридичних осіб Російської Федерації.

Як пише РБК, законопроект був розроблений спікером Держдуми В'ячеславом Володіним і головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко за участю лідерів всіх чотирьох партійних фракцій в Держдумі. Його внесуть на розгляд вже у понеділок, 14 травня.

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Розроблений керівниками обох палат парламенту документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею, відповідно до якої буде каратися вчинення росіянином будь-яких "умисних дій», що сприяють введенню санкцій проти «російських приватних і публічних суб'єктів, а також підконтрольних їм осіб". Злочином, зокрема, буде вважатися "надання рекомендацій та передача відомостей", які привели або навіть просто "могли привести" до введення санкцій.

Покаранням за пособництво в введенні антиросійських санкцій може стати штраф у розмірі до 500 тисяч рублів. У гіршому ж випадку винний може позбутися волі на строк до трьох років.

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Той же законопроект передбачає і введення відповідальності за виконання антиросійських санкцій на території Росії. Покаранням за відмову в здійсненні тієї чи іншої угоди під приводом виконання накладених на контрагента санкцій може стати позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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