В России скандальный Крымский мост воссоздали из необычного материала: интересные фото

В России фермер из Ставрополя Роман Пономарев сконструировал из сосны и камыша копию Крымского моста, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив.

Об этом пишет крымский местный ресурс Керч.ФМ.

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Так, над изготовлением конструкции длиной 40 метров мужчина и его подчиненные работали 5 дней.

"Изготовление арт-объекта заняло пять суток. Саму конструкцию соорудили за три с половиной дня, а затем обшивали камышом. Копия моста может простоять и год, и два, если по ней ходить и ездить не будут", – рассказал фермер .

Кроме того отмечается, что копия Крымского моста имеет высоту четыре метра от земли, и к ней прикрепили табличку "Крым наш".



В России фермер построил копию Крымского моста из тростника

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.